Террористкой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как Россия хотела совершить теракт в Одессе?

Женщина прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с самодельной взрывчаткой.

По легенде агентка должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своеме без вести пропавшем племяннике.

17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВП в военкомат.

В настоящее время агентке оккупантов готовят сообщение о подозрении по статье о покушении на террористический акт.

Напомним, что в Виннице задержан 19-летний агент российских спецслужб, который согласился взорвать дом с семьями военных за 1 000 долларов США.