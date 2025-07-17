Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Правоохранители разоблачили злоумышленника

СБУ и Нацполиция при содействии Министра обороны Украины разоблачили злоумышленников, которые присвоили государственные средства, предназначавшиеся для ремонта бронетехники ВСУ. Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 миллиона гривен.

По материалам дела, к организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины.

К схеме он привлек руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность БТРов для дальнейшего выполнения задач на фронте,

– рассказали правоохранители.

Военный чиновник должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники, но закрыл глаза на то, что подрядчики осуществляли лишь "поверхностные косметические" работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению. Несмотря на недостатки, чиновник подписал акт выполненных работ, что стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков.

Правоохранители разоблачили преступную схему / Фото СБУ

Сейчас чиновник Минобороны подозревается за халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.