Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також Верховна Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ

Правоохоронці викрили зловмисника

СБУ та Нацполіція за сприяння Міністра оборони України викрили зловмисників, які привласнили державні кошти, що призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ. Лише за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених асигнувань становила 5,4 мільйона гривень.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

До схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної угоди, підрядники зобов’язувались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті,

– розповіли правоохоронці.

Військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки, але заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише "поверхневі косметичні" роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування. Попри недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників.

Правоохоронці викрили злочинну схему / Фото СБУ

Наразі посадовець Міноборони підозрюється за недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Вирішується питання додаткової кваліфікації його злочинів та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.