Про це пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко.

Дивіться також Готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині: СБУ затримала агентів ФСБ

Що відомо про збільшення чисельності СБУ?

Геращенко повідомила, що проєкт №13353 в цілому підтримали 311 народних обранців з усіх фракцій.

Згідно з документом, військовослужбовці СБУ отримають право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.

Також замість підрозділу боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність.

Передбачається також збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час – з 27 до 37 тисяч, в особливий період – з 31 до 41 тисячі.

Геращенко додала, що Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 тисяч співробітників.