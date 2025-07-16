Про це пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко.
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Що відомо про збільшення чисельності СБУ?
Геращенко повідомила, що проєкт №13353 в цілому підтримали 311 народних обранців з усіх фракцій.
Згідно з документом, військовослужбовці СБУ отримають право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.
Також замість підрозділу боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність.
Передбачається також збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час – з 27 до 37 тисяч, в особливий період – з 31 до 41 тисячі.
Геращенко додала, що Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 тисяч співробітників.