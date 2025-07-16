Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Що правоохоронці кажуть про російських агентів?

За результатами спецоперації в Одеській області, затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар окупантів по сховищу селітри в одному з морських портів.

Відповідно до даних розслідування, завданням агентів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, росіяни збиралися завдати по об'єкту ракетний удар, який мав спричинити масштабні руйнування.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що один з агентів був завербований спецслужбами Росії для здійснення підпалів трансформаторних будок, автомобілів ЗСУ. 29-річний фігурант є порушником правил військового обліку та перебуває в розшуку, до протиправної діяльності він залучив свою 56-річну співмешканку, яка на власному авто возила його на місця вчинення злочинів.

Інформатора затримали правоохоронці / Фото СБУ

Служба безпеки затримала спільницю агента / Фото СБУ

Підозрюваний запропонував своєму куратору з Росії, за відповідну винагороду, ліквідувати одного з депутатів місцевих рад та здійснити диверсію з вантажем селітри об'ємом 1500 тонн, судно з якою зайшло в акваторію порту, де працює контролером його співмешканка.

Під час обшуків у них вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності, бойові гранати, наркотичні засоби. Відомо, що з місця потенційного удару рашистів було вивезено весь обсяг селітри.

Листування зловмисника з куратором / Фото СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану,

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.