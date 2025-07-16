Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Что правоохранители говорят о российских агентах?
По результатам спецоперации в Одесской области, задержаны два агента ФСБ, которые готовили ракетный удар оккупантов по хранилищу селитры в одном из морских портов.
Согласно данным расследования, задачей агентов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, россияне собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что один из агентов был завербован спецслужбами России для осуществления поджогов трансформаторных будок, автомобилей ВСУ. 29-летний фигурант является нарушителем правил воинского учета и находится в розыске, к противоправной деятельности он привлек свою 56-летнюю сожительницу, которая на собственном авто возила его на места совершения преступлений.
Информатора задержали правоохранители / Фото СБУ
Служба безопасности задержала сообщницу агента / Фото СБУ
Подозреваемый предложил своему куратору из России, за соответствующее вознаграждение, ликвидировать одного из депутатов местных советов и осуществить диверсию с грузом селитры объемом 1500 тонн, судно с которой зашло в акваторию порта, где работает контролером его сожительница.
Во время обысков у них изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности, боевые гранаты, наркотические средства. Известно, что с места потенциального удара рашистов было вывезено весь объем селитры.
Переписка злоумышленника с куратором / Фото СБУ
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения,
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.