Чоловік на замовлення Кремля коригував повітряні атаки росіян по обласному центру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Чергового російського інформатора затримали

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України. Російський агент коригував повітряні атаки окупантів.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, 61-річний фігурант фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями,

– пояснили правоохоронці.

Під час розвідвилазок чоловік фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони. Зібрані дані він направляв російським спецслужбістам через анонімний чат зі своїм "зв'язковим" – знайомим з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті.

Російського агента затримали / Фото СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочини інформатора та затримали на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків у помешканні зловмисника вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Наразі зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану.