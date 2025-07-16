Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко.

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Что известно об увеличении численности СБУ?

Геращенко сообщила, что проект №13353 в целом поддержали 311 народных избранников из всех фракций.

Согласно документу, военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны.

Также вместо подразделения борьбы с терроризмом будет создан Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность.

Предполагается также увеличение общей численности СБУ: в мирное время – с 27 до 37 тысяч, в особый период – с 31 до 41 тысячи.

Геращенко добавила, что Центр спецопераций "А" должен насчитывать не менее 10 тысяч сотрудников.