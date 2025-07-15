Ему уже объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Винницкой областной прокуратуре и Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о планах агента?

По данным следствия, молодой человек является участником вражеской агентурно-информаторской сети, которая занимается вербовкой украинцев для изготовления самодельных взрывных устройств и применения их против военнослужащих и правоохранителей. Также речь идет о сборе информации, необходимой вражеским спецслужбовцам для проведения подрывной деятельности против Украины.

Подозреваемый через Telegram передал куратору фотоснимки, видеозаписи и точные координаты расположения полицейских участков, зданий ТЦК и СП, военных автомобилей на территории Житомира, за что на банковскую карту получил средства.

Кроме того, за 1 000 долларов США парень согласился поехать в Винницу и установить там по определенным координатам СВП. Прибыв в город вечером, он нашел тайник со взрывчаткой, занес пакет во двор жилых многоэтажек и оставил его в растениях на клумбе.

Преступление предотвратили благодаря оперативным мероприятиям сотрудников СБУ. Агенту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За инкриминируемое преступление предусмотрено лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.

Напомним, накануне правоохранители разоблачили 27-летнего львовянина, который пытался взорвать многоэтажку в Ровно, установив взрывчатку в арендованной квартире. Злоумышленнику сообщили о подозрении в пособничестве в приготовлении к теракту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.