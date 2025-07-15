Враг надеялся, что мощный взрыв внутри многоэтажки приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и будет способствовать распространению панических настроений в регионе, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы оккупантов и задержали террориста "на горячем", когда он миновал квартиру.

Злоумышленником оказался 27-летний львовянин, которого Россия завербовала через Телеграмм-канал по поиску "легких заработков".

После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ровно, а затем убежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве в готовке к террористическому акту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, СБУ и Нацполиция задержали двух женщин, пытавшихся устроить теракты в Полтаве и Днепре по указанию российских спецслужб.