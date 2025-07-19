Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1040950 (+1120),

танків – 11032 (+0),

бойових броньованих машин – 23012 (+7),

артилерійських систем – 30531 (+46),

РСЗВ – 1442 (+1),

засобів ППО – 1198 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163),

крилатих ракет – 3492 (+1),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55606 (+112),

спеціальної техніки – 3932 (+0).



Втрати ворога на 19 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.