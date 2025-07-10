Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ. Там показали кадри знищення відповідних цілей.

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Що вдалося знищити

Оператори 2-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині, уразили ЗРК "Бук" російської армії.

Точне влучення в установку спричинило детонацію ракет та повне її знищення. Операцію проведено у взаємодії з аеророзвідкою 74-го ОРБ,

– ідеться у повідомленні.

Також на цьому напрямку воїни 14-го полку виявили та уразили ще один ЗРК – "Стріла-10", який ховали у посадці. Крім нього було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.