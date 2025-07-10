Це завдало серйозних проблем для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух "Атеш".

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Які наслідки удару

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару партизанів була виведена з ладу релейна шафа, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.

Цей вузол – ключова ланка у перекиданні техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на південний та східний напрямки. Диверсія готувалася заздалегідь, щоб завдати максимального ефекту в критичний момент – коли противник на фронті почне відчувати снарядний голод,

– ідеться у повідомленні.

В "Атеш" кажуть, що це обмежує роботу артилерії рахунок введення лімітів використання боєприпасів і знижує інтенсивність штурмових дій. Виведення з ладу релейного обладнання спричинило серйозні перебої у русі поїздів.

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Зазначається, що це завдало шкоди військовій логістиці та графікам передислокації, а також постачанню боєприпасів російській армії до лінії фронту.

Нагадаємо, нещодавно партизани вдарили по логістиці російських військ у тимчасово окупованій частині Донецької області. Вони знищили релейну шафу поблизу міста Дебальцеве, що затримало постачання окупантам.