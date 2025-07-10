Это нанесло серьезные проблемы для россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение "Атеш".

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Какие последствия удара

Согласно обнародованной информации, в результате удара партизан был выведен из строя релейный шкаф, который обеспечивал связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.

Этот узел – ключевое звено в переброске техники, топлива, личного состава и боекомплекта на южное и восточное направления. Диверсия готовилась заранее, чтобы нанести максимальный эффект в критический момент – когда противник на фронте начнет испытывать снарядный голод,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" говорят, что это ограничивает работу артиллерии за счет введения лимитов использования боеприпасов и снижает интенсивность штурмовых действий. Вывод из строя релейного оборудования повлекло серьезные перебои в движении поездов.

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Отмечается, что это нанесло ущерб военной логистике и графикам передислокации, а также поставке боеприпасов российской армии к линии фронта.

Напомним, недавно партизаны ударили по логистике российских войск во временно оккупированной части Донецкой области. Они уничтожили релейный шкаф вблизи города Дебальцево, что задержало поставки оккупантам.