Успешная диверсия задерживает обеспечение армии России в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".

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Удар по логистике врага

Движение сопротивления "Атеш" провело успешную диверсию в тылу врага. Именно через этот участок, по словам агентов, регулярно проходят поезда. Там россияне перевозят боеприпасы, топливо и технику.

Задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии,

– говорится в сообщении.

Все поставки, которые происходили по железной дороге, предназначены для российских подразделений, воюющих на приоритетном для агрессора направлении. В результате диверсии было нарушено движение и задержаны поставки.

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В движении также пообещали продолжить системные удары по тылу врага, чтобы приблизить конец кровавому режиму диктатора Путина.

Ранее сообщалось, что агент этого же движения проник на завод "Тайфун" в Калуге и собрал закрытую информацию о ряде комплексов. Данные были переданы подразделениям Сил обороны Украины.