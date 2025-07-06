При этом общие потери оккупантов в войне уже достигли 1 026 440 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 026 440 (+1180) человек,
  • танков – 10 992 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 956 (+3);
  • артиллерийских систем – 29 960 (+39);
  • РСЗО – 1430 (+2);
  • средств ПВО – 1192 (+1);
  • самолетов – 421 (+1);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 825 (+216);
  • крылатых ракет – 3439 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 252 (+104);
  • специальной техники – 3925 (+0).

Потери врага на 6 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях Александр Сырский назвал потери врага за первое полугодие 2025 года. По его словам, только за полгода Силы обороны Украины обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.