При этом общие потери оккупантов в войне уже достигли 1 026 440 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 026 440 (+1180) человек,

танков – 10 992 (+2);

боевых бронированных машин – 22 956 (+3);

артиллерийских систем – 29 960 (+39);

РСЗО – 1430 (+2);

средств ПВО – 1192 (+1);

самолетов – 421 (+1);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 825 (+216);

крылатых ракет – 3439 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54 252 (+104);

специальной техники – 3925 (+0).

Потери врага на 6 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях Александр Сырский назвал потери врага за первое полугодие 2025 года. По его словам, только за полгода Силы обороны Украины обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.