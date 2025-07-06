При цьому загальні втрати окупантів у війні вже сягнули 1 026 440. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 026 440 (+1180) осіб,

танків – 10 992 (+2);

бойових броньованих машин – 22 956 (+3);

артилерійських систем – 29 960 (+39);

РСЗВ – 1430 (+2);

засобів ППО – 1192 (+1);

літаків – 421 (+1);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 825 (+216);

крилатих ракет – 3439 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 252 (+104);

спеціальної техніки – 3925 (+0).

Втрати ворога на 6 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями Олександр Сирський назвав втрати ворога за перше півріччя 2025 року. За його словами, лише за пів року Сили оборони України знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.