Уже сейчас количество ликвидированных и раненых оккупантов превышает миллион. Также речь идет и о сотнях тысяч уничтоженной техники различного вида, передает 24 Канал.

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Сколько "стоит" российское наступление

В 2025 году противник продолжил наступательные действия на ряде направлений. Путин, как и обычно переполнен имперскими амбициями, не жалеет ни людей, ни машины.

Главком Александр Сырский обнародовал потери россиян только за первое полугодие 2025 года.

По его словам, Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.

Меткие удары по захватчикам: смотрите видео

Напомним, что Воздушные силы ВСУ второй раз за неделю атаковали командные пункты российской армии, в частности 8-й общевойсковой армии и 20-й мотострелковой дивизии.

В результате удара по командному пункту 155-й бригады морской пехоты погибло почти все ее руководство. Также была ликвидирована самая жирная цель по должностному уровню с начала войны – заместителя командующего ВМФ России Михаила Гудкова.