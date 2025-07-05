Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Враг продвинулся на 3 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: анализ боев за сутки от ISW

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1025260 (+1050) человек,

танков – 10990 (+2);

боевых бронированных машин – 22953 (+7);

артиллерийских систем – 29921 (+56);

РСЗВ – 1428 (+0);

средств ПВО – 1191 (+0);

самолетов – 420 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 43609 (+306);

крылатых ракет – 3439 (+3);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54148 (+149);

специальной техники – 3925 (+0).



Потери врага на 5 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.