Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб,
- танків – 10990 (+2);
- бойових броньованих машин – 22953 (+7);
- артилерійських систем – 29921 (+56);
- РСЗВ – 1428 (+0);
- засобів ППО – 1191 (+0);
- літаків – 420 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306);
- крилатих ракет – 3439 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54148 (+149);
- спеціальної техніки – 3925 (+0).
Втрати ворога на 5 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, днями дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії Росії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області. Тоді на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа.