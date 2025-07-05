Зокрема, у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Огляд ISW ситуації на фронті
- У невизначених районах Курської області тривали атаки протягом 3 та 4 липня. Даних про потенційні просування українських чи російських військових не вказують.
- Росіяни нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Згідно з геолокаційними кадрами від 4 липня, ворог захопив Новомиколаївку та просунувся на південний схід від населеного пункту.
- Також російські війська продовжили наступальні операції у Харківській області. Утім, підтверджень щодо просувань немає.
- Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами від 3 липня наші захисники мали успіхи на схід від Колісниківки.
- Противник продовжив наступ на Лиманському напрямку 4 липня, але просувань не відбулося. Також, попри спроби, росіяни не зазнали успіху біля Борової.
- На Сіверському, Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках 4 липня тривали атаки з боку росіян, проте жодних просувань противника також не зафіксовано.
- Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру та у напрямку Великої Новосілки.
- На Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області російські військові продовжили наступальні операції. За даними аналітиків, просувань не відбулося.
- Крім того, російські війська продовжували обмежені атаки у Херсонській області, зокрема поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Як змінилася лінія фронту впродовж 4 липня / ISW
До слова, в ОТУ "Харків" повідомляли, що російські війська суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій, особливо біля Вовчанська.