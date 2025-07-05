Зокрема, у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: докладний аналіз боїв за добу від ISW

Огляд ISW ситуації на фронті

У невизначених районах Курської області тривали атаки протягом 3 та 4 липня. Даних про потенційні просування українських чи російських військових не вказують.

Росіяни нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Згідно з геолокаційними кадрами від 4 липня, ворог захопив Новомиколаївку та просунувся на південний схід від населеного пункту.

. Згідно з геолокаційними кадрами від 4 липня, ворог захопив Новомиколаївку та просунувся на південний схід від населеного пункту. Також російські війська продовжили наступальні операції у Харківській області. Утім, підтверджень щодо просувань немає.

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . Згідно з геолокаційними кадрами від 3 липня наші захисники мали успіхи на схід від Колісниківки.

. Згідно з геолокаційними кадрами від 3 липня наші захисники мали успіхи на схід від Колісниківки. Противник продовжив наступ на Лиманському напрямку 4 липня, але просувань не відбулося. Також, попри спроби, росіяни не зазнали успіху біля Борової.

На Сіверському, Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках 4 липня тривали атаки з боку росіян, проте жодних просувань противника також не зафіксовано.

Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру та у напрямку Великої Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області російські військові продовжили наступальні операції. За даними аналітиків, просувань не відбулося.

Крім того, російські війська продовжували обмежені атаки у Херсонській області, зокрема поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.

Як змінилася лінія фронту впродовж 4 липня / ISW

До слова, в ОТУ "Харків" повідомляли, що російські війська суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій, особливо біля Вовчанська.