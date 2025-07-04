Оновлені карти усіх напрямків також містяться у матеріалі ISW. Їх та основні висновки аналітиків зі США публікує 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 4 липня
- Бої в Курській області тривали, без змін. На півночі Сумської області також були активності, без просувань. На Харківському напрямку – так само.
- Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що вони пройшли до центральної частини Мілового, що на північ від Куп'янська поблизу кордону. Та ISW не може підтвердити, чи утримують вони там стійкі позиції.
- На Лиманському напрямку без змін. А проте українські війська просунулися біля Борової. Геолокаційні відеозаписи від 2 липня показують їх у північно-східній частині Загризового, що на північний схід від міста.
- Українські війська просунулися на Сіверському напрямку. Відео від 2 липня свідчать, що вони пройшли у східній Серебрянці, що на північний схід від Сіверська.
Як змінилася лінія фронту за 3 липня / Карти ISW
- У місті Часів Яр просувань не було, але були на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що російські війська просунулися на північ від Торецька.
- Наступальні операції окупантів на Покровському напрямку не мали успіхів. На Новопавлівському напрямку вони також підтвердженого прогресу не досягли.
- На напрямку Великої Новосілки не було підтверджених просувань, біля Гуляйполя також. Атаки окупантів на Херсонському напрямку були марними.
- Українські та російські війська просунулися на заході Запорізької області. Українці пройшли на південний схід від Кам'янського, що на південний захід від Оріхова. Росіяни пройшли в північно-західному та східному Кам'янському.
Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Борової, Сіверська та у західній частині Запорізької області. Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та також у західній частині Запорізької області.