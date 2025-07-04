Оновлені карти усіх напрямків також містяться у матеріалі ISW. Їх та основні висновки аналітиків зі США публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 4 липня

Бої в Курській області тривали, без змін. На півночі Сумської області також були активності, без просувань. На Харківському напрямку – так само.

області також були активності, без просувань. На Харківському напрямку – так само. Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що вони пройшли до центральної частини Мілового, що на північ від Куп'янська поблизу кордону. Та ISW не може підтвердити, чи утримують вони там стійкі позиції.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що вони пройшли до центральної частини Мілового, що на північ від Куп'янська поблизу кордону. Та ISW не може підтвердити, чи утримують вони там стійкі позиції. На Лиманському напрямку без змін. А проте українські війська просунулися біля Борової . Геолокаційні відеозаписи від 2 липня показують їх у північно-східній частині Загризового, що на північний схід від міста.

. Геолокаційні відеозаписи від 2 липня показують їх у північно-східній частині Загризового, що на північний схід від міста. Українські війська просунулися на Сіверському напрямку. Відео від 2 липня свідчать, що вони пройшли у східній Серебрянці, що на північний схід від Сіверська.

Як змінилася лінія фронту за 3 липня / Карти ISW

У місті Часів Яр просувань не було, але були на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що російські війська просунулися на північ від Торецька.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 3 липня свідчать, що російські війська просунулися на північ від Торецька. Наступальні операції окупантів на Покровському напрямку не мали успіхів. На Новопавлівському напрямку вони також підтвердженого прогресу не досягли.

напрямку вони також підтвердженого прогресу не досягли. На напрямку Великої Новосілки не було підтверджених просувань, біля Гуляйполя також. Атаки окупантів на Херсонському напрямку були марними.

також. Атаки окупантів на Херсонському напрямку були марними. Українські та російські війська просунулися на заході Запорізької області. Українці пройшли на південний схід від Кам'янського, що на південний захід від Оріхова. Росіяни пройшли в північно-західному та східному Кам'янському.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Борової, Сіверська та у західній частині Запорізької області. Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та також у західній частині Запорізької області.