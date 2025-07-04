Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де на фронті просунулася Росія

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій опівночі 4 липня.

За їхніми даними, російська армія окупувала село Мілове та Строївка на Харківщині.

Ворог окупував Мілове: дивіться на карті

Росія окупувала Строївку: дивіться на карті

Окрім того, окупанти мали успіхи ще на 3 ділянках. Зокрема, вони просунулися біля Тополів на Харківщині та Федорівки на Донеччині.

Ворог просунувся біля Тополів: дивіться на карті

Окупанти мають просування біля Федорівки: дивіться на карті

Також російська армія просунулася у Піддубному Донецької області.

Ворог має успіхи у Піддубному: дивіться на карті

До слова, раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни у червні 2025 окупували понад пів тисячі квадратних кілометрів.

Ворог мав 29% просувань на Новопавлівському і 27% на Покровському напрямках, а також 18 % – на Сумщині.