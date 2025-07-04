Также им удалось оккупировать два села. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где на фронте продвинулась Россия
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в полночь 4 июля.
По их данным, российская армия оккупировала село Меловое и Строевка на Харьковщине.
Враг оккупировал Меловое: смотрите на карте
Россия оккупировала Строевку: смотрите на карте
Кроме того, оккупанты имели успехи еще на 3 участках. В частности, они продвинулись возле Тополей на Харьковщине и Федоровки на Донетчине.
Враг продвинулся возле Тополей: смотрите на карте
Оккупанты имеют продвижение у Федоровки: смотрите на карте
Также российская армия продвинулась в Поддубном Донецкой области.
Враг имеет успехи в Поддубном: смотрите на карте
К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне в июне 2025 года оккупировали более полутысячи квадратных километров.
Враг имел 29% продвижений на Новопавловском и 27% на Покровском направлениях, а также 18% – на Сумщине.