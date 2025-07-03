Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 185 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова сейчас ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 авиационных ударов, сбросили 19 управляемых авиационных бомб и совершили 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

Оккупанты пытались прорвать оборону в районе Волчанска: ситуация на карте

На Купянском направлении произошло девять российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

На Лиманском направлении российские военные атаковали 18 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки оккупантов в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении россияне пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг атаковал 11 раз вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

Российские военные атаковали возле Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.

Россияне штурмуют Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 19 раз в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок россиян.