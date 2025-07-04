За прошедшие сутки на передовой произошло 148 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 4 июля

За прошедшие сутки российская армия осуществила два ракетных и 67 авиационных ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Также оккупанты применили 3786 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях защитники отбили 16 атак россиян. Враг нанес 11 авиационных ударов и 333 артиллерийских обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

Боевые действия в Харьковской области: показываем на карте

На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Враги пытались продвинуться вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодезей, Зеленой Долины, Торского, Надежды и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголово.

Ситуация на Лиманском направлении: карта боев

На Северском направлении атаки оккупантов были у Выемки, Серебрянки и Федоровки. Там за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне атаковали 7 раз в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 наступления противника в районах Мирного, Новоторецкого, Миролюбовки, Малиновки, Разино, Луча, Удачного, Новосергиевки, Орехового, Алексеевки, Дачного и в направлении Новоэкономического, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

Покровское направление фронта: карта

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов врага в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник пытался продвинуться вперед возле Новозлатополя.

На Ореховском направлении россияне атаковали позиции украинских войск в сторону Новопавловки.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Силы обороны Украины наносят россиянам потери в живой силе и технике. Защитники активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За сутки нанесены удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Потери захватчиков составили 1120 человек.