Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак оккупационных войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиабомбы, и совершил 290 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.
Какова ситуация на Слобожанском и Курском направлениях: смотрите на карте
На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз пытались прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось восемь российских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.
Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.
Оккупанты давят на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении российские войска совершили 11 атак в районах Романовки и в сторону Русиного Яра и Яблоновки.
Россияне наступали на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении украинские защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка.
Больше всего атак враг провел на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг в течение прошлого дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.
Россияне пытаются продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.
На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.