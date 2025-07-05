В частности, в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Обзор ISW ситуации на фронте

В неопределенных районах Курской области продолжались атаки в течение 3 и 4 июля. Данных о потенциальных продвижениях украинских или российских военных не указывают.

Россияне недавно продвинулись на севере Сумской области . Согласно геолокационным кадрам от 4 июля, враг захватил Новониколаевку и продвинулся на юго-восток от населенного пункта.

. Согласно геолокационным кадрам от 4 июля, враг захватил Новониколаевку и продвинулся на юго-восток от населенного пункта. Также российские войска продолжили наступательные операции в Харьковской области. Впрочем, подтверждений относительно продвижений нет.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Согласно геолокационным кадрам от 3 июля наши защитники имели успехи к востоку от Колесниковки.

. Согласно геолокационным кадрам от 3 июля наши защитники имели успехи к востоку от Колесниковки. Противник продолжил наступление на Лиманском направлении 4 июля, но продвижений не произошло. Также, несмотря на попытки, россияне не преуспели у Боровой.

На Северском, Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях 4 июля продолжались атаки со стороны россиян, однако никаких продвижений противника также не зафиксировано.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра и в направлении Большой Новоселки.

На Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области российские военные продолжили наступательные операции. По данным аналитиков, продвижений не произошло.

Кроме того, российские войска продолжали ограниченные атаки в Херсонской области, в частности вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Как изменилась линия фронта в течение 4 июля / ISW

К слову, в ОТГ "Харьков" сообщали, что российские войска существенно активизировались на Южно-Слобожанском направлении, увеличив количество штурмовых действий, особенно возле Волчанска.