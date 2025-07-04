Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на фронте погибли 1120 оккупантов.
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Какие потери врага по состоянию на 4 июля
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 024 210 (+1120);
- танков – 10 988 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 946 (+10);
- артиллерийских систем – 29 865 (+50);
- РСЗО – 1428 (+1);
- средств ПВО – 1191;
- самолетов – 420;
- вертолетов – 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 303 (+205);
- крылатых ракет – 3436;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112);
- специальной техники – 3925 (+3).
Потери России в войне в Украине по состоянию на 4 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 2 июля в Курской области защитники ликвидировали важного российского военного – заместителя командующего военно-морского флота Михаила Гудкова. Он приехал к оккупантам и был убит во время обстрела штаба.