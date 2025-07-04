Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу на фронті загинули 1120 окупантів.

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Які втрати ворога станом на 4 липня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 024 210 (+1120);

танків – 10 988 (+2);

бойових броньованих машин – 22 946 (+10);

артилерійських систем – 29 865 (+50);

РСЗВ – 1428 (+1);

засобів ППО – 1191;

літаків – 420;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 303 (+205);

крилатих ракет – 3436;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112);

спеціальної техніки – 3925 (+3).

Втрати Росії у війні в Україні станом на 4 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 2 липня в Курській області захисники ліквідували важливого російського військового – заступника командувача військово-морського флоту Михайла Гудкова. Він приїхав до окупантів та був вбитий під час обстрілу штабу.