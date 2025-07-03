Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что для города Сумы угроза исходит исключительно от баллистического и ракетного вооружения, а также дронов типа "Шахед" и некоторых других БпЛА, способных преодолевать более 70 километров. Пехотной угрозы нет, поскольку враг остановился.

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Планы врага на Сумском направлении сорваны

Обеспечить пехоту поддержкой техники невозможно из-за высокой интенсивности применения БпЛА. Российская техника просто уничтожается.

"В приграничных районах ведутся интенсивные бои. Линия фронта практически полностью стабилизирована – это подтверждает и главнокомандующий Александр Сырский. Ситуация, конечно, динамическая, поскольку враг постоянно перебрасывает подкрепления и резервы, но несет большие потери. Есть данные, что при подвозе подкрепления из Льгова или Рыльска фиксируются случаи дезертирства среди российских военных", – сказал Андрей Коваленко.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Он добавил, что так называемая группа "Север" уже проявила свою неэффективность во время боев в Курской области, где враг потерял значительные территории на длительное время. Они не выполнили поставленные командованием задачи в Харьковской области, так же провалились и в Сумской области. Массовое дезертирство только подтверждает это.

Поэтому ситуация для россиян сложная – потери большие. Конечно, для нас это тоже тяжелые бои, но враг не достиг своих целей,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что Россия планировала захватить Юнаковку, закрепиться там, продвинуться дальше и подтянуть силы – эти планы были сорваны. Не удалось также выйти на Хотень, где они тоже хотели закрепиться с дальнейшим продвижением – не дошли даже близко. По состоянию на сейчас планы врага на этом направлении сорваны.