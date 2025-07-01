Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал. В результате удара погибли 6 человек, еще 29 – получили ранения.

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Кто причастен к обстрелу

По информации ГУР, для артиллерийского обстрела Сум агрессор применил реактивную батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), огневые позиции которого были расположены в районе села Апанасовка Курской области.

Непосредственно к преступному удару по причастны военнослужащие 30-го мотострелкового полка:

подполковник Гарнаев Дамир Жафярович , начальник артиллерии (адрес регистрации: г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46);

, начальник артиллерии (адрес регистрации: г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46); капитан Волобуев Дмитрий Александрович , командир реактивной артиллерийской батареи (адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9);

, командир реактивной артиллерийской батареи (адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9); сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А. – командиры расчетов РСЗО артиллерийской батареи на момент удара.

Напомним, в результате атаки зафиксировано 8 попаданий, повреждено 16 зданий, из которых 15 – многоквартирные и частные жилые дома, клиническая больница № 4, железнодорожные пути. Среди раненых – 3 ребенка.

Владимир Зеленский назвал российский удар "абсолютно сознательным и зверским". "Без давления мира, без решительных шагов США, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня", – добавил президент.