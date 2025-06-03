К сожалению, десятки людей пострадали, есть также жертвы. 24 Канал собрал все, что известно об атаке на Сумы.

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Последствия атаки на Сумы

Россияне атаковали центральную часть города примерно в 9:20. По данным ОВА, было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия.

Мониторинговые каналы предполагают, что атака была осуществлена ракетной системой залпового огня "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.

В ГСЧС добавили, что в одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. Из-за взрыва загорелся автомобиль, но пожар оперативно устранили.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом – без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 машины и одно из зданий больницы,

– добавили спасатели.

Есть пострадавшие и жертвы

По состоянию на 12:25 в Сумах известно о 25 пострадавших и 3 жертв.

"25 человек обратились и доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи, 1 женщина умерла в больнице. На лечении остается 24 пациентов, в том числе трое детей. В стационарных отделениях – 12 взрослых и трое детей", – рассказали в Минздраве.

8 раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них – 3 ребенка.

В связи с российским обстрелом, который привел к гибели людей, 3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.

Очевидцы рассказали о моменте удара

Очевидцы и местные жители поделились деталями атаки.

В частности, таксист Юрий рассказал, что ему и пассажиру удалось чудом выжить. В момент обстрела машина стояла на светофоре.

После взрыва на обоих посыпалось стекло, но они не получили травм.

Также рядом с местом попадания есть кафе, владелец которого рассказал, что туда забегали раненые, пытаясь остановить кровотечение. Во время взрыва в помещении была его жена, которая, к счастью, также не пострадала.

Президент отреагировал на удар по Сумах

Президент Зеленский отметил, что "россияне зверски ударили по Сумах".

Просто по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим,

– написал он.

Глава государства также рассказал, что по меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался. Он пробил стену комнаты квартиры на 9 этаже.

"Все, что надо знать о российском "желании" закончить эту войну. Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты", – добавил президент.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживает санкции против России за ее агрессию и убийства людей, а также помогает защищать жизни украинцев.