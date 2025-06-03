На жаль, десятки людей постраждали, є також жертви. 24 Канал зібрав усе, що відомо про атаку на Суми.

Дивіться також Абсолютно свідомий, звірячий удар по цивільних, – Зеленський про атаку на Суми

Наслідки атаки на Суми

Росіяни атакували центральну частину міста приблизно о 9:20. За даними ОВА, було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії.

Моніторингові канали припускають, що атака була здійснена ракетною системою залпового вогню "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

У ДСНС додали, що в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Через вибух загорівся автомобіль, але пожежу оперативно усунули.

Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні,

– додали рятувальники.

Є постраждалі та жертви

Станом на 12:25 у Сумах відомо про 25 постраждалих та 3 жертв.

"25 людей звернулися і доставлені у медзаклади для надання медичної допомоги, 1 жінка померла в лікарні. На лікуванні залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей. У стаціонарних відділеннях – 12 дорослих і троє дітей", – розповіли у МОЗ.

8 поранених перебувають у важкому стані, серед них – 3 дитини.

У зв'язку з російським обстрілом, який призвів до загибелі людей, 3 та 4 червня оголошено Днями жалоби у Сумській міській територіальній громаді.

Очевидці розповіли про момент удару

Очевидці та місцеві мешканці поділилися деталями атаки.

Зокрема, таксист Юрій розповів, що йому та пасажиру вдалося дивом вижити. У момент обстрілу автівка стояла на світлофорі.

Після вибуху на обох посипалося скло, але вони не зазнали травм.

Також поряд із місцем влучання є кафе, власник якого розповів, що туди забігали поранені, намагаючись зупинити кровотечу. Під час вибуху у приміщенні була його дружина, яка, на щастя, також не постраждала.

Президент відреагував на удар по Сумах

Президент Зеленський зауважив, що "росіяни по-звірячому вдарили по Сумах".

Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим,

– написав він.

Глава держави також розповів, що щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався. Він пробив стіну кімнати квартири на 9 поверсі.

"Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити цю війну. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту", – додав президент.

Він висловив вдячність усім, хто підтримує санкції проти Росії за її агресію та вбивства людей, а також допомагає захищати життя українців.