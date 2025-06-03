Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Що написав Зеленський про удар по Сумах 3 червня

Щонайменше один снаряд РСЗВ у Сумах не розірвався – і пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9 поверсі. За словами президента, це все, що треба знати про російське "бажання" закінчити війну.

Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим.

Зеленський підкреслив: "Без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню". Адже Росія б'є по містах і селах України кожен день.

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"Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", – написав гарант.

