Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.
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Що відомо про постраждалих та жертв у Сумах
Станом на 10:23 кількість жертв та постраждалих у Сумах різко зросла.
Відомо про 20 постраждалих. Серед поранених – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.
На жаль, 2 особи загинули.
В ОВА розповіли, що, попередньо, по місту було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії. Атаку росіяни здійснили близько 9 ранку, коли мирні мешканці поспішали на роботу та по справах.
Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога,
– додала місцева влада.