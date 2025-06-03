Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про постраждалих та жертв у Сумах

Станом на 10:23 кількість жертв та постраждалих у Сумах різко зросла.

Відомо про 20 постраждалих. Серед поранених – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

На жаль, 2 особи загинули.

В ОВА розповіли, що, попередньо, по місту було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії. Атаку росіяни здійснили близько 9 ранку, коли мирні мешканці поспішали на роботу та по справах.

Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога,

– додала місцева влада.