Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 3 червня

23:48, 3 червня Декілька груп "Шахедів" повз Гадяч.

23:40, 3 червня БпЛА повз Шевченкове курсом на Балаклію.

23:28, 3 червня Група ворожих дронів БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.

23:18, 3 червня Ударні безпілотники через Луганщину, курсом на Харківщину.

20:08, 3 червня На Донеччині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

00:39, 3 червня Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу

00:20, 3 червня "Шахеди" через південь Сумщини на Чернігівщину.