Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" 3 червня
Декілька груп "Шахедів" повз Гадяч.
БпЛА повз Шевченкове курсом на Балаклію.
Група ворожих дронів БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.
Ударні безпілотники через Луганщину, курсом на Харківщину.
На Донеччині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу
"Шахеди" через південь Сумщини на Чернігівщину.
Нові групи ударних БпЛА з півдня. Курсом на Миколаївщину.