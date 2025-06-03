Очевидці та місцеві мешканці продовжують ділитися деталями атаки, яка знову показала цинізм російських обстрілів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

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Дивом вціліли під час російського обстрілу

Після удару по центру Сум таксист Юрій та його пасажир дивом вижили. У момент ворожої атаки автівка таксиста стояла на світлофорі. Після вибуху на нього посипалося скло, проте Юрій не зазнав травм. Пасажир, якого він віз, також залишився неушкодженим.

Мешканці про момент прильоту по Сумах: дивіться відео

Поруч із місцем влучання знаходиться кафе. За словами власника, після удару туди забігали поранені, намагаючись зупинити кровотечу. Вибух застав у приміщенні його дружину, на щастя, вона не постраждала.

Власник кафе згадує момент прильоту по Сумах: дивіться відео

Нагадаємо, що Росіяни продовжують терор проти українського населення. Так, вранці, 3 червня, окупанти обстріляли Суми із РСЗВ. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Понад 20 постраждалих, серед них діти.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар, назвавши його "абсолютно свідомим та звірячим".