Очевидцы и местные жители продолжают делиться деталями атаки, которая снова показала цинизм российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

Смотрите также Резко возросло количество жертв и пострадавших в Сумах

Чудом уцелели во время российского обстрела

После удара по центру Сум таксист Юрий и его пассажир чудом выжили. В момент вражеской атаки машина таксиста стояла на светофоре. После взрыва на него посыпалось стекло, однако Юрий не получил травм. Пассажир, которого он вез, также остался невредимым.

Жители о моменте прилета по Сумах: смотрите видео

Рядом с местом попадания находится кафе. По словам владельца, после удара туда забегали раненые, пытаясь остановить кровотечение. Взрыв застал в помещении его жену, к счастью, она не пострадала.

Владелец кафе вспоминает момент прилета по Сумах: смотрите видео

Напомним, что Россияне продолжают террор против украинского населения. Так, утром, 3 июня, оккупанты обстреляли Сумы с РСЗО. В результате атаки погибли три человека. Более 20 пострадавших, среди них дети.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар, назвав его "абсолютно сознательным и зверским".