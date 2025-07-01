Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб

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Как изменилась карта фронта от Генштаба

Так, на обновленных картах Генштаба зафиксированы изменения на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Дело в том, что ранее украинское командование не отображало захваченные территории на Сумщине, обозначая только направления ударов врага от границы. Сейчас же показали актуальную линию фронта, которая фактически совпадает с той, которую предоставляют в DeepState.

Кроме Сумщины, изменения затронули и Курскую область. Если раньше Генштаб отчитывался об удержании небольшого участка возле села Гуево, то сейчас же синий цвет в этом районе с карты убрали.

Карта Генштаба, отражающая ситуацию на Сумщине: как было и стало

Вероятно, изменения в подходе связаны с стабилизацией ситуации на Сумщине. Днем ранее Генштаб заявил, что продвижение вражеских войск остановлено по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – российскую границу – плацдарм на территории России в Глушковском районе Курской области.

В результате успешных действий ВСУ на этом участке фронта был освобожден населенный пункт Андреевка. Также Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив россиян дальше от Сум.