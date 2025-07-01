Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб

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Як змінилася карта фронту від Генштабу

Так, на оновлених картах Генштабу зафіксовано зміни на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Річ у тім, що раніше українське командування не відображало захоплені території на Сумщині, позначаючи лише напрямки ударів ворога від кордону. Нині ж показали актуальну лінію фронту, яка фактично збігається з тою, яку надають у DeepState.

Окрім Сумщини, зміни зачепили і Курську область. Якщо раніше Генштаб звітував про утримання невеликої ділянки біля села Гуєво, то нині ж синій колір у цьому районі з карти прибрали.

Карта Генштабу, що відображає ситуацію на Сумщині: як було і стало

Ймовірно, зміни у підході пов'язані зі стабілізацією ситуації на Сумщині. Днем раніше Генштаб заявив, що просування ворожих військ зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – російський кордон – плацдарм на території Росії у Глушковському районі Курської області.

У результаті успішних дій ЗСУ на цій ділянці фронту було звільнено населений пункт Андріївка. Також Сили оборони просунулися у районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум.