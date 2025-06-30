Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 23 по 29 червня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Минулий тиждень відзначився певним зменшенням кількості штурмів як і в загальному розрізі, так і на конкретних ділянках. Наприклад, активність ворога на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках знизилася в рази, певне зменшення кількості атак зафіксовано і на Сумському та Краматорському напрямках. Хоч цифри у порівнянні з попередніми тижнями менші, та все одно високі.

Водночас зросла кількість атак на Херсонщині та Харківщині. Загалом на фронті відбулося 1 117 бойових зіткнень. Ситуація за напрямками наступна:

Покровський напрямок – 375 атак;

Лиманський напрямок – 133 атаки;

Новопавлівський напрямок – 129 атак;

Торецький напрямок – 114 атак;

Сумський напрямок – 112 атак;

Харківський напрямок – 62 атаки;

Краматорський напрямок – 47 атак;

Куп'янський напрямок – 43 атаки;

Сіверський напрямок – 29 атак;

Придніпровський напрямок – 23 атаки;

Оріхівський напрямок – 10 атак;

Гуляйпільський напрямок – 6 атак.

Росіяни націлилися на такі міста як Хотінь та Суми на Сумщині, Куп'янськ та Ізюм на Харківщині, Лиман, Сіверськ, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград та Добропілля на Донеччині.

Попри ворожі штурми лінія фронту залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Сіверському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Про ситуацію на інших напрямках говоримо далі.

Росія знову наступає на Куп'янськ

Раніше російські загарбники увірвалися в село Кіндрашівка неподалік Куп'янська та закріпилися там, однак розвинути цей успіх та підтягнути резерви не змогли. Натомість росіяни вирішили знову штурмували Голубівку і, на жаль, їм вдалося увірватися в село, звідки їх видворили цієї весни.

Ба більше, з Голубівки ворог вирішив не тиснути на околиці Куп'янська, а "йти в обхід", прорвавшись в Радьківку. Поки подальші наміри противника спрогнозувати важко, адже серед варіантів – прорив у Кіндрашівку з півдня, або ж наступ до траси, що веде з Дворічної для нових атак на Куп'янськ чи навіть спроби оточення міста.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Російський прорив у Греківку

Лиманський напрямок один із найскладніших на лінії фронту. Попри складність ситуації там він обділений увагою. Зараз ворожі війська намагаються захопити останні села Луганщини та розвивати наступи в трьох напрямках – на Борову та Ізюм Харківської області та Лиман на Донеччині.

Минулого тижня ворог окупував село Новомихайлівка Донецької області, а також прорвався в село Греківка на Луганщині – один з останніх населених пунктів області, який залишався повністю під контролем України.





Лиманський напрямок / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Часового Яру

Ворожі війська на початку минулого тижня змогли просунутися і на Краматорському напрямку, де лінія зіткнення змінюється рідко. Ворожі війська просунулися поблизу раніше окупованих Кліщіївки та Андріївки. Зважаючи на дії на Торецькому напрямку, росіяни продовжують докладати зусиль для оточення Костянтинівки.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сповільнення ворога під Торецьком

Торецький напрямок – основна ділянка тиску російських військ на Костянтинівку, адже звідти росіяни по трасах з Донецька та Покровська намагаються підійти до міста.

Проте минулого тижня спроби росіян підійти ще ближче до Костянтинівки зазнали невдач. Проте ворог просунувся в Дачному, Неліпівці та Леонідівці.

Битва за Торецьк триває вже понад рік із середини червня 2024 року.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Добропілля

На Покровському напрямку спроби росіян наблизитися до Покровська зазнають краху, тому ворог зосереджує зусилля на атаках зі сторони траси Покровськ – Костянтинівка. Зараз росіяни впритул підійшли під Новоекономічне – селище, яке є сусідом Мирнограда.

Водночас окупаційні війська рухаються і на північний схід – в напрямку міста Добропілля. Минулого тижня ворог здійснив прорив у напрямку села Новоторецьке та майже підійшов під околиці населеного пункту. Від лінії зіткнення до Добропілля – 20 кілометрів. Ворог скорочує відстань до міста, що відкриває можливості для терору FPV-дронами. Також існують загрози й для сусіднього Білозерського, яке розташоване за 5 кілометрів від Добропілля.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої поблизу адміністративної межі з Дніпропетровщиною тривають, проте лінія зіткнення там незмінна. Водночас загроза виходу російських військ на адмінмежі з'явилася на іншій ділянці.

"Крах оборони" Новопавлівського напрямку

Ситуація на Новопавлівському напрямку тільки погіршується. Лише за минулий тиждень ворожі війська:

окупували населені пункти Андріївка, Костянтинопіль, Новосілка, Запоріжжя, Одрадне;

прорвалися у села Ялта, Зірка, Зелений Кут;

просунулися у населених пунктах Шевченко, Веселе, Федорівка, Вільне Поле.

Минулий тиждень став одним із найскладніших за темпом ворожих просувань. Аналітики DeepState заявили про те, що оборона на цій ділянці сиплеться. І попри відсутність офіційних заяв, по змінах лінії зіткнення можна побачити, що ситуація вкрай складна.

В районі сіл Запоріжжя та Ялта російські війська підійшли під адмінмежу з Дніпропетровщиною. Сіра зона розширилася впритул до кордонів областей.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Запоріжжі

Попри те, що кількість атак на Гуляйпільському напрямку знизилася, минулого тижня стало відомо про просування ворога в селі Малинівка Запорізької області.



Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на фронті залишається вкрай важкою. Хоч й іноземна преса стверджує, що літній наступ росіян провалився, та важкі бої не вщухають. Можливо, росіянам не вдається втілити їхні масштабні плани з окупації Сум, Харкова чи Краматорська, проте вони роблять усе для того, аби захопити якомога більше української землі, знищити якомога більше сіл та міст і вбити якомога більше наших людей. Тому кожен із нас повинен робити максимум для того, аби наша країна встояла. Найпростіше, що можна зробити – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.