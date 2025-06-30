О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 23 по 29 июня 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

Прошедшая неделя отметилась определенным уменьшением количества штурмов как и в общем разрезе, так и на конкретных участках. Например, активность врага на Ореховском и Гуляйпольском направлениях снизилась в разы, определенное уменьшение количества атак зафиксировано и на Сумском и Краматорском направлениях. Хотя цифры по сравнению с предыдущими неделями меньше, и все равно высокие.

В то же время возросло количество атак на Херсонщине и Харьковщине. Всего на фронте произошло 1 117 боевых столкновений. Ситуация по направлениям следующая:

Покровское направление – 375 атак;

Лиманское направление – 133 атаки;

Новопавловское направление – 129 атак;

Торецкое направление – 114 атак;

Сумское направление – 112 атак;

Харьковское направление – 62 атаки;

Краматорское направление – 47 атак;

Купянское направление – 43 атаки;

Северское направление – 29 атак;

Приднепровское направление – 23 атаки;

Ореховское направление – 10 атак;

Гуляйпольское направление – 6 атак.

Россияне нацелились на такие города как Хотень и Сумы на Сумщине, Купянск и Изюм на Харьковщине, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск, Мирноград и Доброполье в Донецкой области.

Несмотря на вражеские штурмы линия фронта осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Северском, Ореховском и Херсонском направлениях. О ситуации на других направлениях говорим далее.

Россия снова наступает на Купянск

Ранее российские захватчики ворвались в село Кондрашовка неподалеку Купянска и закрепились там, однако развить этот успех и подтянуть резервы не смогли. Зато россияне решили снова штурмовали Голубовку и, к сожалению, им удалось ворваться в село, откуда их выдворили этой весной.

Более того, из Голубовки враг решил не давить на окраины Купянска, а "идти в обход", прорвавшись в Радьковку. Пока дальнейшие намерения противника спрогнозировать трудно, ведь среди вариантов – порыв в Кондрашовку с юга, или наступление к трассе, ведущей из Двуречной для новых атак на Купянск или даже попытки окружения города.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Российский прорыв в Грековку

Лиманское направление одно из самых сложных на линии фронта. Несмотря на сложность ситуации там оно обделено вниманием. Сейчас вражеские войска пытаются захватить последние села Луганщины и развивать наступления в трех направлениях – на Боровую и Изюм Харьковской области и Лиман в Донецкой области.

На прошлой неделе враг оккупировал село Новомихайловка Донецкой области, а также прорвался в село Грековка на Луганщине – один из последних населенных пунктов области, который оставался полностью под контролем Украины.





Лиманское направление / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Часового Яра

Вражеские войска в начале прошлой недели смогли продвинуться и на Краматорском направлении, где линия соприкосновения меняется редко. Вражеские войска продвинулись вблизи ранее оккупированных Клещеевки и Андреевки. Учитывая действия на Торецком направлении, россияне продолжают прилагать усилия для окружения Константиновки.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Замедление врага под Торецком

Торецкое направление – основной участок давления российских войск на Константиновку, ведь оттуда россияне по трассам из Донецка и Покровска пытаются подойти к городу.

Однако на прошлой неделе попытки россиян подойти еще ближе к Константиновке потерпели неудачу. Однако враг продвинулся в Дачном, Нелиповке и Леонидовке.

Битва за Торецк продолжается уже более года с середины июня 2024 года.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Доброполье

На Покровском направлении попытки россиян приблизиться к Покровску терпят крах, поэтому враг сосредотачивает усилия на атаках со стороны трассы Покровск – Константиновка. Сейчас россияне вплотную подошли под Новоэкономическое – поселок, который является соседом Мирнограда.

В то же время оккупационные войска движутся и на северо-восток – в направлении города Доброполье. На прошлой неделе враг совершил прорыв в направлении села Новоторецкое и почти подошел под окраины населенного пункта. От линии соприкосновения до Доброполья – 20 километров. Враг сокращает расстояние до города, что открывает возможности для террора FPV-дронами. Также существуют угрозы и для соседнего Белозерского, которое расположено в 5 километрах от Доброполья.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои вблизи административной границы с Днепропетровщиной продолжаются, однако линия соприкосновения там неизменна. В то же время угроза выхода российских войск на админграницу появилась на другом участке.

"Крах обороны" Новопавловского направления

Ситуация на Новопавловском направлении только ухудшается. Только за прошедшую неделю вражеские войска:

оккупировал села Андреевка, Константинополь, Новоселка, Запорожье, Отрадное;

прорвался в села Ялта, Звезда, Зеленый Кут;

продвинулся в селах Шевченко, Веселое, Федоровка, Вольное Поле.

Прошедшая неделя стала одной из самых сложных по темпу вражеских продвижений. Аналитики DeepState заявили о том, что оборона на этом участке сыпется. И несмотря на отсутствие официальных заявлений, по изменениям линии соприкосновения можно увидеть, что ситуация крайне сложная.

В районе сел Запорожье и Ялта российские войска подошли под админграницу с Днепропетровщиной. Серая зона расширилась вплотную к границам областей.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Запорожье

Несмотря на то, что количество атак на Гуляйпольском направлении снизилось, на прошлой неделе стало известно о продвижении врага в селе Малиновка Запорожской области.



Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте остается крайне тяжелой. Хотя и иностранная пресса утверждает, что летнее наступление россиян провалилось, и тяжелые бои не утихают. Возможно, россиянам не удается воплотить их масштабные планы по оккупации Сум, Харькова или Краматорска, однако они делают все для того, чтобы захватить как можно больше украинской земли, уничтожить как можно больше сел и городов и убить как можно больше наших людей. Поэтому каждый из нас должен делать максимум для того, чтобы наша страна устояла. Самое простое, что можно сделать – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.