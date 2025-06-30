Таким чином росіян відтіснили від Сум. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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ЗСУ ефективно знищують окупантів, які не полишають спроб штурмувати прикордоння Сумщини.

Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський,

– повідомили у Генштабі.

Наразі ситуація стабілізована. Просування ворожих військ зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – російський кордон – плацдарм на території Росії у Глушковському районі Курської області.

У результаті успішних дій ЗСУ на цій ділянці фронту було звільнено населений пункт Андріївка. Також Сили оборони просунулися у районі Олексіївки, таким чином відтіснивши росіян далі від Сум.