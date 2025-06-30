Таким образом россиян оттеснили дальше от Сум. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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ВСУ эффективно уничтожают оккупантов, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области.

Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировки российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровский и Новопавловский,

– сообщили в Генштабе.

Всего в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум.