Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Ситуация на Сумщине

Представитель ГПСУ отметил, что по Сумской области враг активно применяет авиацию: сбрасывает управляемые авиационные бомбы, наносит удары неуправляемыми ракетами.

Наибольшая активность – в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Продвижение малых штурмовых групп (в Сумской области) удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась,

– отметил Демченко.

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К слову, во время поездки во Флориду один из репортеров спросил Трампа, что он будет делать, если Россия, которая имеет около 50 тысяч военных возле Сум, начнет наступление.

Дональд Трамп на это не дал какого-то конкретного ответа и заявил, что следит за ситуацией.