Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Ситуація на Сумщині

Речник ДПСУ зазначив, що по Сумщині ворог активно застосовує авіацію: скидає керовані авіаційні бомби, завдає удари некерованими ракетами.

Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Просування малих штурмових груп (у Сумській області) вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась,

– зазначив Демченко.

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До слова, під час поїздки до Флориди один з репортерів запитав Трампа, що він робитиме, якщо Росія, яка має близько 50 тисяч військових біля Сум, почне наступ.

Дональд Трамп на це не дав якоїсь конкретної відповіді і заявив, що стежить за ситуацією.