Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aaron Rupar.

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Трамп стежить за ситуацією на Сумщині

Під час поїздки до Флориди один з репортерів запитав американського президента, що він робитиме, якщо Росія, яка має близько 50 тисяч військових біля Сум, почне наступ.

Дональд Трамп на це не дав якоїсь конкретної відповіді. Він заявив, що стежить за ситуацією.

Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією,

– сказав лідер США.

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До слова, загалом протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 146 боєзіткнень.

Вчора ворожі сили завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб.

Крім цього, противник здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.