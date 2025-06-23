Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте 23 июня: карта DeepState

DeepState обновили свою карту боевых действий вечером 23 июня. По данным аналитиков, враг продвинулся возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.

Продвижение россиян возле Торецка: смотрите на карте

Заметим, Клещеевка входит в Бахмутскую городскую общину. Оккупанты полностью уничтожили это село.

Враг продвинулся возле Клещиевки: смотрите на карте

Дачное – поселок Торецкой городской общины Бахмутского района. Расстояние до Торецка составляет около 7 километров.

Продвижение оккупантов возле Дачного: смотрите на карте

Федоровка – это село Комарской сельской общины Волновахского района. До Большой Новоселки около 17 километров.

Агрессор имел определенные успехи у Федоровки: смотрите на карте

Поселок Шевченко входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района. От него до Большой Новоселки около 21 километра.

Продвижение врага вблизи Шевченко: смотрите на карте