О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 июня 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

По сравнению с предыдущими неделями по количеству штурмовых действий можно наблюдать изменение динамики боевых действий на фронте. Вражеские войска усилили атаки на большинстве участков фронта и увеличили количество штурмовых действий. В то же время для этого, очевидно, пришлось переместить часть войск из Запорожской и Херсонской областей, потому что вражеская активность там существенно уменьшилась.

Всего на прошлой неделе россияне совершили 1 212 атак на позиции Сил обороны. На направлениях ситуация такая:

Покровское направление – 363 атаки;

Сумское направление – 183 атаки;

Торецкое направление – 125 атак;

Новопавловское направление – 121 атака;

Лиманское направление – 116 атак;

Краматорское направление – 75 атак;

Харьковское направление – 58 атак;

Северское направление – 36 атак;

Купянское направление – 20 атак;

Ореховское направление – 10 атак;

Приднепровское направление – 10 атак;

Гуляйпольское направление – 9 атак.

В конце недели россияне уменьшили количество штурмов на Новопавловском направлении, однако ситуация там едва ли не самая сложная из всех участков. Также вражеская активность выросла на Харьковском и Краматорском направлениях. Однако заметно уменьшение активности на южных направлениях, особенно на Ореховском.

Несмотря на количество атак, изменений на линии соприкосновения не зафиксировано на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

ВСУ освободили село на Сумщине

Силы обороны стабилизировали ситуацию на Сумщине. В начале недели вражеские войска продвинулись в Юнаковке, возле КПП "Суджа" и Яблоновке, однако до конца недели никаких продвижений больше не было, несмотря на все вражеские штурмы и атаки.

В то же время Силы обороны завершили зачистку села Андреевка, об освобождении которого ранее сообщил президент Владимир Зеленский. Почти 4 квадратных километра территории вернули под контроль Украины. Бои на Сумщине продолжаются.





Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

Приграничье Курщины в районе Горналя и возле Теткино остаются под контролем Сил обороны. В этих районах также продолжаются бои, а также возле села Александрия. Однако там изменений на линии соприкосновения не зафиксировано.

Новые продвижения врага на Северском направлении

На Харьковщине и на севере Донецкой области вражеские войска, несмотря на все атаки не имели никаких продвижений, однако на Северском направлении уже вторую неделю подряд российские войска, к сожалению, имеют успешные атаки. Основной целью врага на этом участке является выход на админграницу Луганской области и дальнейшее наступление на Северск.

Западная окраина Белогоровки остается в серой зоне, соответственно, на админграницу россияне окончательно не вышли. В то же время враг атаковал в направлении Верхнекаменского Донецкой области и, к сожалению, закрепился в селе. Расстояние от линии фронта до Северска составляет 6 километров. Захват города позволит россиянам наступать на Славянск и Краматорск.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается к Константиновке

Ситуация на Торецком направлении сейчас крайне неблагоприятная, как для Торецка, где продолжаются бои, так и для Константиновки, на которую наступают вражеские войска. Силы обороны южнее трассы Покровск – Бахмут сейчас ведут бои в сложных условиях, ведь попытки врага окружить Константиновку затрудняют логистику, потому что пути оказываются под огневым контролем россиян.

На прошлой неделе враг продвинулся между Торецком и Дачным, а также по трассе от Покровска до Константиновки и между этой дорогой и трассой из Донецка.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Новая цель россиян на Покровском направлении

Россияне уже длительное время не имеют продвижений в направлении Покровска и Мирнограда, однако всячески пытаются окружить эти города, перерезав все логистические артерии Сил обороны. Уже вторую неделю вражеские войска атакуют севернее Новоэкономического, и на прошлой неделе враг смог прорваться в село Коптево, продвинуться в Малиновке и оккупировать Елизаветовку.

Направление активности вражеских войск указывает, что россияне определили для себя новую цель – город Доброполье. Это попытка окружить гарнизон Покровска и перерезать логистику Сил обороны. Однако ранее россияне уже пытались перерезать логистику выходом на трассу Павлоград – Покровск. Нашим защитникам удалось остановить россиян, однако дорогу уже атакуют дронами.

Сейчас расстояние от линии соприкосновения до Доброполья составляет 21 километр.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне почти на админгранице Донецкой области

Среди всех направлений сейчас одним из самых тяжелых является Новопавловское, поскольку враг там стремительно продвигается. В течение прошлой недели россияне расширили зону контроля после прорыва в село Запорожье, а также продвинулись в Отрадном, Комаре, Федоровке, Привольном и возле Вольного Поля и прорвались в село Шевченко. При этом серая зона расширилась ровно до админграницы Донецкой и Днепропетровской областей в районе села Дачное. Расстояние от линии соприкосновения до границы областей – 500 метров.

В то же время Новопавловская и Межевая общины Синельниковского района Днепропетровщины страдают от ударов дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами со стороны российской армии.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена останавливать огонь в Украине, а Путин заявил, что "вся Украина принадлежит России". Вот и все, что нужно знать о намерениях врага. Россия не отказывается от своих планов захватить и уничтожить наше государство и нас, как нацию. Поэтому мы должны продолжать борьбу, потому что другого пути нет. И единственная гарантия нашей жизни – наша армия. Каждый и каждая из нас должен работать в армии или для нее. Прямо сейчас можно поддержать наше войско донатом на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.